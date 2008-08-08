Краско объяснил отсутствие интимной близости с молодой женой

Актер Иван Краско в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале рассказал, почему ушел от молодой супруги.

«Я потерял к Наталье Александровне всякий интерес. У нас никогда не было секса, потому что ее страх забеременеть был превыше всего», – заявил Краско, передает «Комсомольская правда».

По словам Натальи Шевель, о том, что муж собирается с ней разводиться, она узнала во время отпуска в Испании от журналистов.

«Если он скажет мне в глаза, что уходит от меня, я приму это и отпущу Иван Ивановича. Я очень люблю и уважаю его. И так будет всегда», – сказала жена 87-летнего актера.

В конце передачи Краско сообщил, что возвращается к матери своих детей, предыдущей супруге Наталье Вяль.

«Не надо расценивать это как шаг назад, это новый виток наших отношений. Мы с Натальей Николаевной повенчаны, это что-то значит», – пояснил актер.

В августе СМИ сообщали, что Краско разводится с Шевель, однако сам он опровергал эту информацию.