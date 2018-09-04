Первоклассникам в Сургуте подарили дневники с ошибкой в гербе России

Первоклассники в Сургуте получили дневники, в которых с ошибкой отпечатали герб России, сообщили в городской администрации.

Так, на неправильно гербе двуглавый орел вместо скипетра и державы держит символы Советского Союза – серп и молот. По предварительной версии ошибку допустил подрядчик – типография из Ульяновской области. В причинах случившего разбираются, рассматривается возможность замены дневников, пишет Ura.ru.

Всего было отпечатано около 6 тыс. дневников с неправильным гербом. Их выдавали первоклассникам Сургута в рамках проекта «Дневник сургутского первоклассника».