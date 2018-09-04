Первоклассникам в Сургуте подарили дневники с ошибкой в гербе России

Взгляд
4 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 11:04  |  vz.ru
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Минск придумал новый способ жульничества с российской нефтью

Нефтяная война между Россией и Белоруссией набирает обороты Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Россия и Белоруссия вступили в очередную словесную перепалку, и она весьма напоминает серию других подобных конфликтов между двумя союзниками. Речь идет об условиях поставок российских энергоносителей. Похоже, Минск изобрел новую схему жульничества, позволяющую зарабатывать на перепродаже российской собственности. Подробности...
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Нужно ли России разваливать Евросоюз

Эммануэль Макрон обвиняет Путина в том, что делает ТрампФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Франции сказал, что Владимир Путин мечтает развалить Евросоюз. Это заявление выглядит странным не только потому, что еще несколько дней назад Эммануэль Макрон призывал ЕС действовать вместе с Россией. В реальности о развале Евросоюза мечтают вовсе не в Москве, и Макрону стоит обратить внимание совсем на другого политика. Подробности...
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Дырка в «Союзе» выявила деградацию космической отрасли в России

Российские космические аппараты нуждаются в защите не только от метеоритов, но и от халатности работников космической отраслиФото: Олег Урусов/РИА Новости
В разгерметизации МКС винили метеорит, но оказалось, что проблема находится на Земле. Дело в производственном браке и в вопиющем непрофессионализме работников космической отрасли, и это уже не первый подобный случай. Как минимизировать «человеческий фактор», способный поставить под вопрос технологический прорыв страны? Подробности...
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Почему Украина не признается в убийстве Захарченко

Слава украинского спецназа после гибели Захарченко, Гиви и Моторолы, по идее, должна только вырастиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Расследование убийства лидера ДНР пока только начинается, однако многие уже высказывают наиболее очевидную версию преступления. Этот теракт явно организовали в Киеве, говорят специалисты, и даже называют конкретную воинскую часть ВСУ, которая занимается такими делами. Почему же Украина отказывается признаваться в ликвидации «лидера террористов ДНР»? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Сумеет ли Порошенко легализовать церковный раскол

Сергей Худиев, публицист, богослов
Всякое бывает на белом свете, но чтобы Константинопольский патриархат пошел на разрушительные для Вселенского православия шаги – это довольно маловероятно. Зачем? Чтобы насолить Москве? Подробности...
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Эпоха легенд ушла – и слава Богу!

Антон Крылов, журналист
Кобзон был настоящей легендой, но стал ею очень давно, а других на горизонте не видно. Это совсем не означает, что нам нужно грустить по ушедшей «эпохе легенд». Возможно, нам стоит бояться ее возвращения. Подробности...
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Массовый культ поклонников бога по имени «Успешный Успех»

Елена Жосул, советник председателя Синодального информационного отдела
Менеджеры бизнес-школы, которая привозила в Россию Роббинса, накануне обрывали мой мобильный с иеговистской страстью. Ну кто-нибудь из маститых религиоведов уже проанализирует его, в конце-то концов? Подробности...
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      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

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      Возможные претенденты на пост главы ДНР после гибели Захарченко

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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Первоклассникам в Сургуте подарили дневники с ошибкой в гербе России

          4 сентября 2018, 09:57

          Текст: Алина Назарова

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          Первоклассники в Сургуте получили дневники, в которых с ошибкой отпечатали герб России, сообщили в городской администрации.

          Так, на неправильно гербе двуглавый орел вместо скипетра и державы держит символы Советского Союза – серп и молот. По предварительной версии ошибку допустил подрядчик – типография из Ульяновской области. В причинах случившего разбираются, рассматривается возможность замены дневников, пишет Ura.ru.

          Всего было отпечатано около 6 тыс. дневников с неправильным гербом. Их выдавали первоклассникам Сургута в рамках проекта «Дневник сургутского первоклассника». 


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