Победитель «Формулы-1» в Сочи пообещал Путину на этот раз не обливать его шампанским

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, победивший в Гран-при России, пообещал российскому лидеру Владимиру Путину не обливать его шампанским на церемонии награждения.

Диалог пилота с Путиным произошел перед выходом к пьедесталу почета, передает ТАСС.

«Я уже привык вас тут награждать», – с улыбкой сказал Путин Хэмилтону, который выиграл российский этап уже в третий раз. «Так и есть», – согласился спортсмен, в шутку заверив Путина, что «в этот раз» он не будет обливать президента шампанским.

«В тот раз это был кто-то другой», – пошутил Хэмилтон.

«Все нормально», – смеясь, ответил Путин и похлопал пилота по плечу. Он добавил, что у Хэмилтона все хорошо получается в гонках.

После вручения кубков гонщики по традиции устраивают победный душ из шампанского, а «жертвами» часто становятся высокопоставленные гости гонок, которые не успевают покинуть подиум после вручения призов. В 2015 году Хэмилтон облил Путина.

Путин вручил приз Хэмилтону. Пилоты на этот раз позволили высокопоставленным гостям покинуть подиум, только потом взяв в руки шампанское.

В воскресенье Путин в пятый раз прибыл на этап «Формулы-1» в Сочи, чтобы наградить его победителей.