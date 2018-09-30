Умер знаменитый блюзмен Отис Раш

Американский блюзовый певец и гитарист Отис Раш умер на 85-м году жизни, сообщает официальный сайт исполнителя.

«Жена Отиса Раша сообщила, что 29 сентября 2018 года Раш, один из самых влиятельных чикагских блюзовых артистов, скончался из-за осложнений после инсульта, который он перенес в 2003 году», – говорится в сообщении на официальном сайте музыканта.

Отмечается, что множество песен Раша стали классикой блюза.

Семья попросила оставить ее в покое в это сложное время, пообещав сообщить подробности в будущем.