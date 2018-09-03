Кремль анонсировал поездку Путина в Иран

Президент России Владимир Путин в пятницу, 7 сентября, посетит с рабочим визитом Иран для участия во встрече глав стран-гарантов астанинского процесса, будет обсуждаться вопрос сирийского урегулирования, сообщили в Кремле.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что Путин встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы государств собираются обсудить комплекс дополнительных мер, нацеленных на окончательную ликвидацию очага международного терроризма, продвижение процесса политического урегулирования и решение гуманитарных вопросов, в том числе возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, Путин планирует отдельные двусторонние встречи с лидерами Ирана и Турции.

Ранее в Кремле подтвердили, что Путин встретится с Эрдоганом.