Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут личную встречу на саммите Россия-Турция-Иран по Сирии.

«Да, действительно, мы получили информацию от иранской стороны о том, что они снова вернулись к варианту Тегерана, поэтому трехсторонняя встреча готовится именно в Тегеране. Поэтому также вполне естественно ожидать, что Путин и Эрдоган воспользуются этим трехсторонним форматом, чтобы продолжить двустороннее общение», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, стороны обсудят «традиционные» темы.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президенты встретятся в Тегеране 7 сентября.

«Мы работаем не только с моим российским коллегой [Сергеем Лавровым], но и с другими коллегами в России. Президент Эрдоган находится в прямом контакте со своим российским коллегой [Владимиром Путиным] они намерены встретиться в Тегеране 7-го числа», – сказал министр.

Неделю назад Чавушоглу на встрече с Лавровым сообщил, что скоро может состояться встреча Путина и Эрдогана.