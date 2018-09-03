Стало известно об иностранном финансировании издания «Медуза»

Основанное бывшим главредом Lenta.ru Галиной Тимченко интернет-издание «Медуза» финансируется организациями OAK Foundation и шведским правительственным агентством SIDA.

«Средства, выделенные в 2017 году по указанным грантам, частично освоены и отнесены к доходам компании в отчетном году», – приводит RT цитату из документов финансовой отчетности фирмы Medusa Project SIA за 2017 год. Сам размер грантов не указывается.

OAK Foundation является частным благотворительным фондом, организация была основана в 1983 году британским миллиардером Аланом Паркером. Своей задачей фонд называет «решение глобальных проблем общественного и экологического характера, особенно тех, которые оказывают серьезное воздействие на жизнь уязвимых групп населения».

Финансирование OAK Foundation поступало, в частности, институту «Открытое общество» Джорджа Сороса, который в 2015 году был признан Генпрокуратурой нежелательной организацией для России. Также деньги компании получали Фонд Андрея Сахарова и общественная организация «Мемориал».

SIDA – шведское правительственное агентство со штаб-квартирой в Стокгольме, которое финансируется за счет денег налогоплательщиков. Целью организации заявлена «поддержка экономического и политического развития бедных стран, а также развитие демократии».

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников, комментируя опубликованную RT информацию, не исключил, что «Медуза» может быть признана иноагентом.

«Если они получают финансирование от зарубежных грантодателей, они должны об этом уведомить, после чего они попадают в реестр иностранных агентов», – заявил Крупенников, добавив, что в случае отказа оповещать о статусе иноагента, деятельность организации может быть запрещена.

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Михаил Старшинов также потребовал проверить сообщения об иностранном финансировании «Медузы».

«У нас есть установленный порядок работы с иностранными агентами, этим занимается Министерство юстиции», – сказал Старшинов, передает «Интерфакс».

По данным RT, в прошлом году прибыль «Медузы» составила всего 976 евро, а долги издания превысили 1,4 млн евро. В самом СМИ на вопросы о финансовых показателях сообщают, что считают себя «планово убыточным» проектом.

Закон о статусе иностранного агента для СМИ был принят в России в ноябре 2017 года. Иноагентами признаются издания, которые получают финансовую помощь от иностранных государств или неправительственных организаций. Принятие закона стало ответом на притеснение российских СМИ в США, где иностранным агентом был признан RT America.