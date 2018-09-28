Валуева удивила реакция на его призыв не стыдиться бедности

Призыв депутата Госдумы от Брянской области Николая Валуева не стыдиться бедности вызвал в обществе негативную реакцию; экс-боксер предположил, что его фразу вырвали из контекста.

Во время онлайн-общения с гражданами Валуев ответил на обращение жительницы города Ленинск-Кузнецкий Алевтины Макаровой, которая пожаловалась ему на свое тяжелое материальное положение, заявив, что ей «неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России», передает «Московский Комсомолец».

В ответ депутат призвал женщину не стыдиться бедности, процитировав кинорежиссера и писателя Василия Шукшина: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым».

Слова парламентария вызвали бурную реакцию в обществе. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Валуев сказал, что его фразу неправильно поняли: «Поймите, контекст был не тот, а кто-то выдернул из контекста. Я отвечал, скорее всего, на какой-нибудь другой вопрос».

Отметим, что в декларации 2017 года экс-боксер отчитался о доходах в 10,8 млн рублей.

В августе Валуев ответил инвалиду, как прожить на 8,5 тыс. рублей в месяц.