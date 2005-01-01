Британский музыкальный продюсер Роб Голдстоун рассказал о письме, которое президент США Дональд Трамп еще 2013 году отправил перед своей поездкой в Москву президенту России Владимиру Путину.

По словам Голдстоуна, когда в 2013 году будущий президент США посещал конкурс красоты «Мисс Вселенная» в Москве, он отправил приглашение на него Путину. В конце письма Трамп пытался соблазнить российского лидера «множеством красивых женщин», пишет Independent.

Голдстоун отметил, что письмо было составлено в «неподражаемом стиле» американского президента.

Эта история стала частью расследования специального прокурора США Роберта Мюллера по «российскому делу». Целью расследования является выявление якобы сговора между двумя президентами и предписываемого Москве влияния на американские выборы.

Издание отмечает, что встреча Трампа и Путина так и не состоялась в связи с тем, что график российского президента оказался сдвинут: к нему на встречу опоздал король Нидерландов Виллем-Александр.

Отметим, что ранее на Западе в попытке соблазнения президента другой страны подозревали не Трампа, а Путина. В 2017 году американские СМИ заявляли, что ФСБ якобы скомпрометировало Трампа из-за его деятельности в Москве с целью шантажа. Поведение Трампа в Москве называли «извращением сексуального характера» в гостинице, которую мониторила ФСБ.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала секс-скандал с Трампом.

Напомним, что именно Голдстоун помог организовать встречу руководителей предвыборного штаба Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой накануне выборов. В связи с этим британскому продюсеру пришлось давать показания около девяти часов. Сам же Трамп заявил, что ничего не знал об этой встрече, а расследование Мюллера считает незаконным.