Трамп объявил о незаконности расследования Мюллера

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что расследование по России, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер, является незаконным.

Как подчеркнул Трамп, многие считают, что «никогда не должно было быть [назначено] никакого спецпрокурора», передает ТАСС.

«Я считаю, что это незаконное расследование», – заявил президент США в интервью Bloomberg.

Трамп также отметил, что он никогда не вмешивался в ход расследования, однако, по его словам, это может измениться.

Глава Белого дома не стал напрямую отвечать на вопрос, согласится ли он дать показания спецпрокурору касательно приписываемому России вмешательству в выборы США. «Посмотрим, что произойдет», – сказал американский лидер.

Ранее Трамп сравнил расследование Мюллера с гонениями времен маккартизма.

Напомним, по мнению подавляющего большинства американцев, Мюллеру нужно завершить свое расследование до ноябрьских выборов в Конгресс США.