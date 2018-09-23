Политологи раскритиковали ЛДПР за грязные технологии на выборах в Хабаровском крае

Создается ощущение, что ЛДПР на выборах в Хабаровском крае вдохновилась опытом соседней Украины или лихих 1990-х годов, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал обилие нарушение при голосовании во втором туре губернаторских выборов в регионе.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов удивился обилию нарушений на втором туре губернаторских выборов в Хабаровском крае.

Политолог напомнил, что вышедшие во второй тур действующий губернатор Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал встретились после первого тура и достигли ряда договоренностей. В частности, Шпорт предложил своему сопернику пост первого вице-губернатора, если тот проиграет во втором туре, и Фургал согласился.

«Такая красивая история была, что, мол, здравые мысли никуда не денутся, и в регионе нужно единство, а не разобщение. И вдруг - как будто муха укусила», – указал политолог. Он удивился позиции штаба Фургала после положительных итогов первого тура и достигнутых договоренностей с действующим губернатором.

«Давно забытое ощущение фестивальных выборов из 1990-х годов.

Такое впечатление, что ЛДПР в этом смысле вдохновляется успехами соседнего украинского государства. Решили, что называется, кинуться во все тяжкие», – подчеркнул Мартынов. При этом эксперт отметил, что не готов обвинять лично Фургала в происходящем. «Возможно, он заложник каких-то обязательств и тех людей, которых ему прислали в штаб работать. Возможно, существуют некие обязательства кандидата от ЛДПР перед третьими лицами», – объяснил собеседник.

«Это, конечно, медвежья услуга их кандидату и всей партии ЛДПР в целом. Этими грязными технологиями они отталкивают даже тех, кто был готов за них голосовать», – подчеркнул Мартынов.

«Попыткой возвращения в 90-е» назвал происходящее и зампредседателя рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев. Об этом сообщает РАПСИ. Так член ОП прокомментировал сообщения о том, что Фургал позвонил главе района имени Лазо Хабаровского края Владимиру Сорокину и пригрозил тяжкими последствиями. Инциденту предшествовал вызов полиции на участок в поселке Хор, где двое наблюдателей от ЛДПР бездоказательно обвинили главу участковой избирательной комиссии (УИК) в уничтожении документов.

«Это не единственные угрозы - аналогичный случай был в Комсомольском районе, когда представители кандидата Фургала ворвались в здание администрации, и там угрожали первому заместителю главы района Игорю Владимировичу Касаткину. Буквально только что мы об этом говорили, естественно, эти данные нужно проверять, но я уже сейчас могу сказать, что такого рода действия это попытка возвращения методов 90-х годов, абсолютно бандитских. Такого рода действия совершенно непозволительны, тем более, когда сам кандидат участвует в угрозах - это давно уже не встречается. Попытка возвращения 90-х непозволительна в политике», - заявил Григорьев.

Про 90-е годы в связи с ситуацией на выборах в Хабаровском крае вспомнили и другие эксперты.

«Для внешнего наблюдателя ситуация может показаться странной, но надо понимать, кто такие братья Фургал и каково их происхождение.

Понятно, что многие политики в российских регионах имеют подобное прошлое, надо было родиться уже в 90-е, чтоб его избежать. Поэтому с одной стороны, для них допустимо договариваться о возможном будущем партнерстве, в случае победы Вячеслава Шпорта, а другой рукой нарушать эти договоренности на выборах, прибегая к привычным методам, к использованию денег для подкупа избирателей», - рассказала руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова. «Никому не нужно было повторения ситуации Приморья, и об этом все активно договаривались, в надежде, что выборы останутся чистыми, но, как говорится, «честное купеческое слово» - теперь не наше дело», - подчеркнула Екатерина Соколова агентству REGNUM.

Агентство со ссылкой на местные СМИ также сообщает, что Фургал и его команда угрожали и оказывали давление на целый ряд местных политиков. Так, окружение бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова, который уже принял предложение действующего губернатора и кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта войти в состав правительства региона в случае его победы, сообщило об угрозах со стороны Фургала.

«Первое, что меня поразило, это массовое распространение агитационных материалов в день тишины, это, конечно, прямое нарушение <...> Материал был на центральной площади Хабаровска на уличном экране с материалами о Фургале. Самый большой экран, самая большая площадь, это явное, грубое нарушение. Кроме того, по городу ездили автомобили, на которых были размещены листки с фотографией Фургала», – сказал в интервью ТАСС Максим Григорьев.

Помимо этого, на сайте «Карта нарушений» была опубликована жалоба на «принуждение избирателей, подвоз или нарушение тайны голосования». В тексте жалобы говорится, что наблюдатель от ЛДПР находился прямо около урны для голосования, внимательно отслеживая волеизъявление. Заявитель указывает, что днем ранее этого же наблюдателя от ЛДПР видели разговаривающим «с асоциальными элементами».

Ранее в Сети появилась запись разговора, в ходе которого неизвестный предлагает заплатить 1,5 тыс. рублей за фотографию заполненного бюллетеня в поддержку «правильного кандидата» на выборах губернатора в Хабаровском крае, уточняя, что деньги предлагаются только в том случае, если выбран не кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт.

Напомним, в Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатора региона. Работают 790 избирательных участков, в том числе на вокзале и в аэропорту. На голосовании присутствуют около 1,5 тыс. наблюдателей. На пост губернатора Хабаровского края претендуют Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал.