Кандидата от ЛДПР обвинили в незаконной агитации в Хабаровском крае

Ассоциации российских некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» получила сигналы о нарушении кандидатом от ЛДПР Сергеем Фургалом запрета на агитацию в «день тишины» накануне второго тура выборов губернатора Хабаровского края, сообщил сопредседатель ассоциации, член СПЧ Александр Брод.

«Сегодня утром (утро субботы, 22 сентября, по московскому времени – прим. ВЗГЛЯД) поступила информация о том, что в Хабаровске распространяются агитационные материалы кандидата от ЛДПР в виде печатной продукции, листовок, которые размещаются по подъездам, почтовым ящикам жилых домов. По городу ездит автотранспорт с агитационными материалами. Также демонстрируются видеоролики кандидата на рекламных табло и в интернете», – сообщил он «Интерфаксу».

«В связи с этим в целях проведения проверки соблюдения законодательства нами подготовлено обращение председателю краевой избирательной комиссии и прокурору края. Мы считаем, что сигналы о происходящем – нехороший симптом в преддверие дня голосования. Если такие методы опробованы в «день тишины», не исключаю, что и в день голосования штаб [кандидата] может использовать подобные методы», – сказал Брод.

По его словам, «Гражданский контроль» простит избирательную комиссию Хабаровского края и краевого прокурора оперативно прореагировать и пресечь незаконную агитацию.

Брод сообщил, что в день голосования ассоциация будет контактировать в постоянном режиме с общественными организациями в разных населенных пунктах и наблюдать за проведением голосования и подсчетом голосов.

В Хабаровском крае действующий глава региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», и депутат Госдумы от ЛДПР Фургал на выборах 9 сентября набрали равное количество голосов – по 36%. Второй тур выборов был назначен на 23 сентября.