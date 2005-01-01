Нью-Йорк из-за отравления Скрипалей стал готовиться к химатакам

После инцидента в британском Солсбери власти Нью-Йорка готовятся предотвращать возможные атаки на лиц, критикующих Россию, сообщают СМИ.

Руководитель контртеррористического подразделения управления городской полиции Джон Миллер заявил, что проведена серия масштабных учений на случай применения химического или биологического оружия, передает ТАСС со ссылкой на NBC

Нью-йоркские власти взаимодействуют с Великобританией. Составлен список потенциальных целей для возможной атаки. В список включены бывшие граждане России и лица, критикующие нынешние российские власти.

Миллер заявил о тесной работе с ФБР «по поводу того, кто может являться потенциальной целью». С возможными «целями» проведены беседы.

Бдительность в данном вопросе была усилена после инцидента в Солсбери. Также на усиление безопасности в городе повлияла открывшаяся в Нью-Йорке 73-я сессия Генассамблеи ООН.

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При этом, по словам шефа городской полиции Джеймса О'Нилла, информации о том, что атаки во время сессии ГА действительно готовятся, нет.

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.