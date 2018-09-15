Дети пострадали при пожаре в частном доме на Урале

В городе Ивдель шестеро детей пострадали при пожаре в частном доме, сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

Двое получили ожоги, «у четверых отравление угарным газом», передает «Интерфакс».

О причинах и обстоятельствах инцидента пока не сообщается.

Ранее под Челябинском погибла девочка, пытавшаяся спасти отца из пожара.