Определились победители на выборах в Нижегородской и Воронежской областях

После обработки 100% протоколов победу в Нижегородской области одержал врио губернатора Глеб Никитин, в Воронежской области исполняющий обязанности губернатора – Александр Гусев, оба – кандидаты от «Единой России».

Врио губернатора Нижегородской области, кандидат от «Единой России» Глеб Никитин получил 67,75% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, сообщила председатель региональной избирательной комиссии Оксана Кислицына.

«Явка составила 40,52%», – приводит ее слова ТАСС.

На втором месте – зампредседателя областного заксобрания Владислав Егоров (КПРФ), который набрал 16,63% голосов. На третьем – депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР, 6,50%).

Между тем врио главы Воронежской области Александр Гусев («Единая Россия») также сохранил лидерство по итогам подсчета всех бюллетеней.

«Обработано 100% протоколов, явка составила 44,83%. Александр Гусев набрал 72,52% голосов», – сообщил председатель избирательной комиссии региона Сергей Канищев.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Воронин с 13,68%, на третьем – Олег Бурцев (ЛДПР, 6,25%).

Напомним, 9 сентября, в единый день голосования в 80 регионах России, состоялись 4,7 тыс. выборов разного уровня, в которых могли принять участие около 65 млн человек. Прямые выборы губернаторов прошли в 22 субъектах, кроме того, были назначены непрямые выборы глав четырех регионов – их избирали депутаты заксобраний по представлению президента. Еще в 16 субъектах проводились выборы депутатов заксобраний, в 12 – выборы гордум областных центров. Также проходили дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах.