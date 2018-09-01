Фестиваль этнической музыки пройдет в Коломенском

В субботу в музее-заповеднике «Коломенское» состоится второй Международный фестиваль этнической музыки «Музыка наших сердец».

В Коломенском выступят участники из России, Белоруссии, Армении, Сербии, Израиля и других стран.

Так, заявлено представление Кубанского казачьего хора, Алсу, Горана Бреговича, группы NAMGAR, Софьи Бабич, Арцвик Арутюнян, Белорусских песняров, Зары, Иштар Алабиной.

Организаторы отмечают, что подобные фестивали редки и называют этническую музыку основой современного музыкального мира.

«Сегодня этника способствует воспитанию чувств патриотизма, уважения к собственной культуре и культуре других народов, что показывает Россию как единую, многонациональную, толерантную страну, в которой сочетаются традиции разных народов», – говорится в сообщении организаторов.

Фестиваль проходит под патронатом певицы Зары, которая является обладателем почетного звания «Артист ЮНЕСКО во имя мира».

Первый фестиваль «Музыка наших сердец» прошел 9 сентября 2017 года.