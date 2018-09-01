В России стало проще получить загранпаспорт

Россияне смогут оформить и получить биометрические паспорта в Муниципальных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ) округов и административных центров с населением свыше 50 тыс. человек. Соответствующие изменения вступили в силу 1 сентября.

Заявление о выдаче биометрического загранпаспорта можно подать через МФЦ, в том числе онлайн, передает РИА «Новости».

Документ будет оформлен в территориальном органе МВД, а затем выдан заявителю в том же МФЦ.

С 3 августа размер госпошлины на заграничные паспорта в России вырос с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для детей до 14 лет – с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.