Названа зарплата Улюкаева в колонии

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев будет трудится в тверской колонии в должности библиотекаря, ему положена зарплата в более 11 тыс. рублей, сообщила зампред Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

Она сообщила, что точный размер зарплаты со всеми надбавками составляет 11 тыс. 163 рубля, передает РИА «Новости».

«Сейчас он еще такую зарплату не получал из-за того, что несколько раз находился на больничном», – добавила Меркачева.

Впервые зарплаты российских министров были названы в конце прошлого года. Улюкаев занимал должность министра экономического развития до середины ноября 2016 года. По данным Минфина, глава МЭР в 2016 году получал в среднем около 1,27 млн рублей в месяц.

Зампред ОНК Москвы также сообщила, что последний раз бывший министр был госпитализирован 17 августа, он до сих пор находится в больнице. Она добавила, что в колонии отмечают его примерное поведение. По ее словам, у Улюкаева есть шансы выйти по УДО.

В декабре 2017 года Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии за взятку в 2 млн долларов. Сам экс-министр считает себя жертвой провокации. В конце июня в СМИ появились детали показаний, данных весной в Мосгорсуде главой Роснефти Игорем Сечиным по делу Улюкаева, где глава нефтегазовой компании заявил, что министр якобы вымогал взятку со словами «с министром ссориться не нужно».