Минфин впервые опубликовал сведения о зарплатах министров

Министерство финансов России впервые обнародовало сведения о средних зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе министров.

Как следует из соответствующей публикации на сайте Минфина, в 2016 году самая большая зарплата была у главы Минфина Антона Силуанова, который в месяц в среднем получал 1,7 млн рублей.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев получал в среднем 1,3 млн рублей в месяц, министр энергетики Александр Новак – около 1,2 млн рублей. Глава МЧС Владимир Пучков в 2016 году получал ежемесячно в среднем 954 тыс. рублей, а глава Минпромторга Денис Мантуров – 921 тыс. рублей.

В обнародованных Минфином данных не указаны зарплаты руководителей Минобороны, МВД, ФСБ, Службы внешней разведки и президента России.

Напомним, в октябре президент Владимир Путин продлил действие указа, предполагающего сокращение заработной платы главы государства и главы правительства в 2018 году на на 10%. Согласно декларации, в 2016 году Путин заработал около 8,858 млн рублей, годом ранее его доход составил 8,891 млн рублей.