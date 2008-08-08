Основателю фонда «Вера» начали угрожать черные риелторы

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31 августа, пятница  |  Последнее обновление — 14:49  |  vz.ru
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Россия готова побить очередной экономический рекорд СССР

Рекорд СССР – 420 млн тонн угля – был поставлен в 1988 годуФото: Ilya Naymushin/Reuters
Российские шахтеры в 2018 году должны наконец-то превзойти советских: угольная отрасль обещает установить рекорд по добыче. Еще недавно уголь считался топливом вчерашнего дня, но теперь спрос и цены на него растут, а углехимия готовится стать одной из ключевых отраслей в промышленности XXI века. Это очень хорошая новость для страны и ее бюджета. Подробности...
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Украина начала охоту на крымских выпускников

Алексей Гордеев надеется, что «утечка мозгов» из Крыма направится в сторону ХерсонаФото: facebook.com/khoda.gov.ua
Киев стал признавать выданные в Крыму российские официальные документы, а это шаг к реальному признанию Крыма российским. По крайней мере, именно таким способом Украина пытается переманить в свои вузы крымских выпускников, создавая им особые льготы при поступлении. Работает ли эта методика и что Россия может этому противопоставить? Подробности...
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Почему космическая броня не спасает МКС

Материалы и защита космических аппаратов постоянно совершенствуются, но дать полной гарантии от пробоин пока не может никтоФото: nasa.gov
«Крупные объекты, которые могли бы натворить бед, отчасти отслеживаются, и МКС регулярно маневрирует и уклоняется от столкновения с ними. А от мелочи размером с пулю пока сложно найти методы защиты», – заявил газете ВЗГЛЯД действительный член Российской академии космонавтики Александр Железняков. Он рассказал, как устроены противометеоритные экраны и почему они не защитили станцию от микрометеорита. Подробности...
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«Сотрудник военной разведки» поднимает народ Америки на защиту Белого дома

Некоторые верят, что под псевдонимом Q пишет сам Дональд Трамп Фото: Matt Rourke/AP/ТАСС
В стране зреет путч, отвлечь от которого должны рассказы о «русских хакерах». Прокурор Мюллер не враг, а агент Трампа в его борьбе с «глубинным государством». Чтобы спасти президента, нужно выйти на улицы в «час икс». Такова платформа загадочного Q – якобы сотрудника разведки, объединившего миллионы американцев. Но кто он – последняя надежда президента или обычный «тролль»? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Обложка Cosmopolitan с женщиной, которая весит 100+. Что не так?

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Знаменитая плюс-сайз-модель Тесс Холидей появилась на обложке «Космо». Люди видят в этом торжество бодипозитива и изменение отношения к полным женщинам в обществе. Я вижу в этом булшит. Позвольте сказать, почему. Подробности...
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Почему Дальний Восток не будет украинским

Леонид Бляхер, доктор философских наук, профессор (Хабаровск)
Сегодня идет болезненный процесс конструирования нации, как правило, с опорой на прошлое. Адепты новых политических наций «доказывают», что эта территория всегда была нашей, а вас совсем не было. Вот нас тут было. И больше, чем не нас. Подробности...

Датчан и французов больше нет

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Макрон желает, чтобы его «евросоюзники» продолжали так же безропотно топить собственные страны в неконтролируемой миграции, как сам президент топит и обезличивает свою страну. А теперь без эмоций – только цифры и цитаты. Подробности...
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    Заявление Путина по пенсионным изменениям

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      В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон

      На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких
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      Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым

      Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол
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      Обсуждение: 43 комментария

      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
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      Обсуждение: 8 комментариев
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Основателю фонда «Вера» начали угрожать черные риелторы

             31 августа 2018, 13:57
          Фото: facebook.com/federmesser
          Текст: Виктория Федотова

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          По словам основателя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер, трое черных риелторов попытались выкрасть одну из пациенток. Они угрожали сотрудникам и нарушали общественный порядок, затем в адрес Федермессер и ее семьи начали поступать угрозы.

          Директор московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер заявила на своей странице в Facebook, что инцидент произошел в минувшую среду:

          «Предположительно шайка черных риэлтеров пыталась выкрасть у нас пациентку. Одинокую и немолодую. Совершенно беспомощную, которая попала в больницу с голодной язвой, по скорой, а потом была переведена к нам. Эти люди преследовали ее сначала в больнице им. Юдина, а потом нашли и у нас», – сообщила Нюта, отметив, что у пациентки зафиксированы множественные застарелые переломы повсюду, она ест, «как дети военного времени, испуганно оглядываясь», весит 32 килограмма. 

          Поводом для преследования пожилой женщины стало то, что она является хозяйкой большой трехкомнатной квартиры на Каширском шоссе.

          Через неделю пребывания в хосписе к ней пришли посетители: некая Нарине Даниелян и двое мужчин.

          «Они быстренько написали заявление, что она просит отпустить ее домой в связи с утратой доверия медперсоналу, она поставила там подпись, и лечащий врач готов бы и отпустить, но вспомнил как и почему она к нам попала. Нарине ни на секунду не выходила с бабушкой из физического контакта. Одной рукой бабушку держит. Другой все снимает на камеру телефона. Орет. «Вы преступники, убийцы, вы ее выкрали, силой удерживаете, вы воры!», – написала Федермессер.

          По словам общественницы, трое посетителей парализовали работу отделения. Они не давали бабушке пообедать, на повышенных тонах угрожая тем, что ее хотят отравить.

          «Бабушка уже была совершенно загипнотизирована и говорила: это мое доверенное лицо, я поеду только с ними, я хочу домой, я буду делать так, как скажет Нарине, Короче говоря, их с воплями и криками забрала полиция. Сказали нам, что с точки зрения закона, удерживать их больше пары часов не получится. То есть у нас была пара часов, чтобы бабушку эвакуировать...», – сообщила Нюта Федермессер.

          После того, как скандалисты были выпущены из отделения полиции, общественный деятель стала получать на Facebook угрозы в адрес своей семьи, к тому же пострадал ее автомобиль.

          «Незнакомые мужчины спросили, поняла ли я, что это значит, а потом выяснилось, что пострадал и автомобиль, соседний с машиной еще одной моей сотрудницы, как раз той, которая быстро нашла в интернете информацию о черных риэлтерах из Питера - Артуре и Нарине Даниелян и Андрее Карцеве – и которая во время конфликта инструктировала нас всех по поводу прав бабушки и по поводу поведения ее гостей», – сообщила Федермессер, уточнив, что написала заявление в полицию.


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