В Крыму дайвер попал под катер

В районе села Оленевка в Крыму дайвер погиб после того, как на него налетел прогулочный катер.

«В районе села Оленевка произошло столкновение прогулочного катера с дайвером. Мужчина, житель Симферополя, получил травмы несовместимые с жизнью», – сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС, передает «Крыминформ».

Село Оленевка находится на западе Крыма, этот район популярен у дайверов.

В сентябре 2017 года глава союза дайверов Удмуртии Владимир Федоров погиб в системе Воронцовских пещер в Сочи.

В декабре 2014 года двое россиян погибли во время погружения с аквалангами в искусственное озеро-водохранилище в провинции Сураттхани на юге Таиланда.