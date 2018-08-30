Подсчитано оставленное Кобзоном наследство

При жизни певцу Иосифу Кобзону принадлежала резиденция в подмосковной Баковке стоимостью примерно в 400 млн рублей, пентхаус на Новом Арбате стоимостью 500 млн рублей, а также автомобиль Mercedes Maybach за 10 млн рублей, сообщают СМИ.

В Баковкек Кобзону принадлежало 2 гектара земли, на которых находилось шесть построек: жилые дома площадью 413 кв.м, 548 кв.м и 262 кв.м, гостевой дом площадью 568 кв.м, дом охраны (417 кв.м) и хозблок (191 кв.м). Стоимость этой резиденции оценивается в 400 млн рублей, пишет Super.ru.

Еще в 500 млн рублей портал оценивает двухэтажный пентхаус на Новом Арбате площадью 671 кв.м. Автомобиль Кобзона стоит более 10 млн рублей – это Mercedes Maybach.

Иосиф Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни. Его похоронят на Востряковском кладбище в воскресенье. 15 лет он боролся с раком, однако болезнь в последнее время прогрессировала.