Подсчитано оставленное Кобзоном наследство

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30 августа, четверг | Последнее обновление — 19:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:ФАС возбудила дело против губернатора Челябинской области
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Эксперты оценили пенсионные предложения Путина
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину
Пионер цветной фотографии, о котором мы должны знать по умолчанию
Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
К этим снимкам более чем вековой давности очень легко применить заезженное выражение «Россия, которую мы потеряли», но дело, все же, не только в ностальгии. Родиноведение, о котором мечтал пионер русской цветоной фотографии Прокудин-Горский, получило неожиданное историческое измерение. Подробности...
Не боялся ни санкций, ни обстрелов
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
У Стивена Кинга в «Бесплодных землях» есть очень подробное описание того, как рушится один из лучей, на которых держится мир. Вот Кобзон и был одним из этих лучей. Подробности...
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Как сделать, чтобы АУЕ вымерли, как мелкие динозаврики
Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Криминализация молодежного общественного сознания – проблема комплексная, и обсуждать ее надо серьезно и профессионально. В нынешней же ситуации меня пугает только одно, но это сегодня главное! Подробности...
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В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон
На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легкихПодробности...
Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым
Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оолПодробности...
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«Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска
Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в СетиПодробности...
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