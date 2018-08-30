Кремль удивил рейтинг самых влиятельных россиян

Составленный журналом Forbes рейтинг самых влиятельных людей России является странным и непонятным, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Непонятно, какие критерии (составления рейтинга), на чем основывались», – приводит его слова РИА «Новости».

«Весьма непонятный список. Естественно, не надо быть провидцем, чтобы поставить (президента Владимира) Путина на первое место, это дело нехитрое. В остальном весьма странный список», – заключил он.

Главный редактор телеканала RT и агентства Sputnik Маргарита Симонян прокомментировала рейтинг Forbes на своей странице в Facebook. «День публикации Форбсом «рейтинга влиятельных россиян» войдет в историю журналистики как день окончательной гибели так называемых репутационных СМИ», – написала она.

В список Forbes вошли 100 человек. Первую строчку рейтинга «автоматически» занял президент России Владимир Путин. В первой пятерке также находятся глава Сбербанка Герман Греф, глава Газпрома Алексей Миллер, глава Роснефти Игорь Сечин и премьер Дмитрий Медведев.