Зюганов издал книгу на основе материалов Бильдербергского клуба

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29 августа, среда | Последнее обновление — 20:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В центре Петербурга мужчина атаковал с ножом трех девушек
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Раскрыты подробности о российском транспорте будущего
Порошенко провоцирует новый большой конфликт с Россией
Нападение на часового напомнило об ущербности всей военной охраны
Как кризис системы образования загнал англосаксов в долговую яму
Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину
По благословению якутского архиерея было решено закончить Гражданскую войну
Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Прошлое у нас одно, оно не просто кровавое, оно – полноценная рана. Лечение травмы – процесс долгий, трудный. Если попытаться рационализировать этот процесс, то его можно разделить на три этапа. Подробности...
Выступление Путина отличалось от всего, что говорили сторонники реформы раньше
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Помните, как политологи говорили, что Путину надо уходить после Крыма, потому что это высшая точка его миссии и теперь он уже остался в истории? Но Путин никогда не делает того, что можно предсказать. Подробности...
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Почему затея с азербайджанским газом не принесет выгоды Евросоюзу
Наталия Янкова, публицист (Германия)
Премьер Пашинян и президент Саркисян пообещали Меркель развивать страну в духе европейских ценностей. Но визит канцлерин в Армению и Грузию не стал ключевым событием. Самым важным оказалось посещение Азербайджана. Подробности...
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Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым
Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оолПодробности...
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«Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска
Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в СетиПодробности...
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Российский ОПК показал оружие будущего
Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»Подробности...
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