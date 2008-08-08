Зюганов издал книгу на основе материалов Бильдербергского клуба

«Наша задача – быть сильными, успешными и самостоятельными. Борьба будет осложняться», – предупредил председатель КПРФ Геннадий Зюганов в ходе презентации своей новой книги «Россия под прицелом глобализма». Он добавил, что «в воздухе запахло новой войной».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в среду в Москве презентовал очередную книгу, посвященную глобальным вызовам, стоящим перед нашей страной.

«Эта работа – плод почти 30-летней деятельности, исследования и изучения многих процессов. Меня крайне беспокоит, что снова в воздухе запахло новой войной. Я имел доступ ко всем материалам, начиная от Бильдербергского и Римского клубов, кончая спецдокументами, которые готовились в ЦРУ», – заявил Зюганов. По его словам, он поражен «идеологией войны, которую развязали против нашей страны».

Говоря о проблемах глобализма, Зюганов отметил: человечество не может дальше развиваться «фрагментарно». «Оно может развиваться и бороться с проблемами лишь как единое целое», – сказал он, добавив, что в книге рассматривал варианты решения проблем бедности, здравоохранения и многих других – сразу в общепланетарном масштабе.

По мнению лидера КПРФ, внутри США сейчас развернулась борьба глобалистов и национального капитала.

«Глобалисты готовы дальше торговать долларами и решать проблемы за счет остального человечества. Причем демократии там никакой нет. Это циничная диктатура, – считает глава коммунистов. – С другой стороны, есть национальный капитал, который представляет Трамп. Но они столкнулись и в Америке, и в целом мире. И сейчас идет очень острая борьба, которая может перерасти из холодной в теплую, а потом в горячую».

Вслед за тем дискуссия на презентации затронула события на Украине, где левое движение в настоящее время полностью разгромлено, где «закон о декоммунизации» вытеснил организации левого толка из правового поля, не допускает их к выборам. Левые активисты там подвергаются физическим нападениям и травле. Глава КПРФ по этому поводу отметил, что сохраняет постоянные контакты с украинскими левыми.

«Есть открытые каналы, есть закрытые. Я бы на месте нашей власти давно заявил, что главным противником кооперации является нацистско-бандеровская свора, которая насильно пришла к власти. Они сегодня развязали гражданскую войну, пользуются покровительством не лучших сил на планете, потому надо делать все, чтобы помочь украинском народу освободиться от этого нашествия», – заявил газете ВЗГЛЯД Зюганов.

Он также отметил: «Левые активнее остальных борются с нацистами, бандеровцами, «лесными братьями». В этом отношении надо проводить более энергичную внешнюю политику и оказывать им реальную помощь».