Неизвестный иностранный самолет засекли близ Владивостока

Иностранный самолет, оставшийся неопознанным, пересек гражданские воздушные трассы южнее Владивостока, сообщили в Хабаровском зональном центре Единой системы организации воздушного движения.

«Это был неопознанный самолет, иностранный. В 1.05 по Гринвичу (4.05 мск) он появился в нескольких километрах от береговой черты в точке обязательного донесения. В этом месте проходят воздушные трассы для гражданских судов», – сказали в центре, передает ТАСС.

Перехват воздушного судна объявлен не был, самолет улетел.

Ранее российские военные предрекли рост случаев нарушений воздушного пространства России.