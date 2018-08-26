Вице-канцлер Австрии назвал Путина открытым и сердечным человеком

Вице-канцлер и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе выразил недоумение в связи с ажиотажем, поднятым вокруг визита президента России Владимира Путина на свадьбу австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль.

Штрахе заявил, что критика в адрес Кнайсль за танец с Путиным является абсурдной. По мнению вице-канцлера, приезд Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль – знак «невероятно большого уважения для Австрии», передает ИноТВ со ссылкой на Der Standard.

Вице-канцлер отметил, что Кнайсль сумела познакомиться с Путиным поближе, у них было много неофициальных разговоров. «Они часто говорили, в том числе по телефону», – рассказал он, отметив, что между политиками возникло признание и уважение.

Штрахе рассказал, что ему также выпал случай лично пообщаться с Путиным. Он охарактеризовал российского лидера как «очень любезного, твердо стоящего на земле, открытого и сердечного».

Накануне Кнайсль призналась, что совершенно не ожидала, что Путин примет ее приглашение на свадьбу.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Путин возрождает свадебную традицию российских императоров.