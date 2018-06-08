Канада пообещала увеличить военную помощь Украине

Министр национальной обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил, что размер военной помощи Украине будет увеличен.

«Канада продолжит поддерживать Украину и увеличит размер помощи», – сказал Сейджжан на встрече с министром обороны Украины Степаном Полтораком, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Канадский министр увидел прогресс в реформировании минобороны Украины. «Я доволен, как идет процесс тренингов украинских военнослужащих, которые проводят канадские инструкторы. Уверен, нам необходимо продолжать и расширять возможности сотрудничества, идти дальше и совершенствовать способности ВС Украины», – добавил Сейдджан.

Напомним, в декабре комитет парламента Канады по вопросам обороны рекомендовал предоставить Украине летальное оружие, которое якобы сможет помочь ей в «противостоянии с Россией».