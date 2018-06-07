Путин прокомментировал возможность амнистии в России

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным президенту поступил вопрос о том, сохранится ли традиция, согласно которой после вступления в должность главы государства, объявляется амнистия.

Президент отметил, что такой традиции в России на самом деле не существует.

«Объявление амнистии – прерогатива Государственной Думы. Время от времени мы это делаем. Я поддерживал такие инициативы. Они должны быть хорошо подготовленными, вызванными внутренними причинами, потребностями, а не внешними обстоятельствами, даже такими важными, как выборы президента», – заявил Путин.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».