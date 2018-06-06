Размещение свободных средств бюджета принесло доход в 43,6 млрд рублей

Федеральное казначейство получило доход в 43,6 млрд рублей от размещения временно свободных средств федерального бюджета на 26 мая, сообщил глава ведомства Роман Артюхин.

«Доходы от размещения временно свободных средств федерального бюджета составляют 43,6 млрд рублей. Плановое значение на текущий год – 80 млрд рублей», – рассказал Артюхин, передает ТАСС.

Он оперирует данными на 26 мая.

По его словам, в прошлом году Казначейство обеспечило поступление в федеральный бюджет 73 млрд рублей в виде доходов от управления ликвидностью единого счета.