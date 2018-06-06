Посол России в США призвал не вмешиваться в дела Венесуэлы

Российский посол в США Анатолий Антонов на встрече генсека ОАГ с главами делегаций постоянных членов и постоянных наблюдателей ОАГ осудил попытки ряда стран вмешиваться в дела Венесуэлы.

Он напомнил, что 20 мая народ Венесуэлы «мирно и спокойно» выразил свою волю на выборах президента «в соответствии с действующим законодательством», эту волю нельзя игнорировать, передает ТАСС.

Призывы не признавать результаты выборов Антонов назвал «деструктивными». По его словам, «инициативы введения коллективных санкций против Каракаса», которые пытаются обосновать якобы имеющим место в Венесуэле «подрывом демократии», стали «четким сигналом изменения идеологии внутриамериканских отношений».

В Венесуэле провоцируют новую эскалацию, дестабилизацию страны, заявил Антонов, подчеркнув, что нормализовать ситуацию можно только «через общенациональный диалог и примирение».