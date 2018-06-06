Посол России в США призвал не вмешиваться в дела Венесуэлы

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6 июня, среда  |  Последнее обновление — 03:37  |  vz.ru
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Россия заполнит новый индийский рынок чужим газом

Газпром налаживает мосты с Индией необычным способомФото: Анна Исакова/фотослужба
Госдумы РФ/ТАСС
Главный экспортер российского трубопроводного газа начал укреплять энергосотрудничество с Индией путем поставок туда сжиженного природного газа в рамках долгосрочного контракта. Проблема в том, что собственного СПГ у Газпрома для выполнения контракта недостаточно. Откуда же Газпром берет СПГ для Индии и зачем ему такое сотрудничество? Подробности...
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Западному зрителю очень не хватает Путина

Интервью австрийского журналиста Армина Вольфа с Владимиром Путиным вызвало в Австрии небывалый интересФото: Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Владимир Путин регулярно беседует с иностранными журналистами. Но судя по попытке австрийского журналиста в протокольном интервью спросить российского президента обо всех аспектах мировой политики, в западном информационном поле катастрофически не хватает альтернативного мнения. Как Россия может исправить эту ситуацию? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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Алчность Бабченко продолжает уничтожать его репутацию

Скандально известный блогер невольно стал автором очередной шутки над самим собойФото: кадр из видео
Журналист Аркадий Бабченко, чье убийство инсценировала Служба безопасности Украины, решил монетизировать историю о своем «воскрешении». Теперь он требует от сочувствующих 50 тысяч долларов за эксклюзивный рассказ о приключениях в тылу украинских спецслужб. Тем самым он не только вызвал возмущение у украинских коллег-журналистов, но и невольно создал новый, позорный для себя мем. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Откуда берется желание въехать в Москву на танке «Абрамс»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди всерьез видят в текущем политическом режиме в России аналог национал-социалистического режима в Германии 1933–1945 годов. Конечно, эта аналогия со стороны выглядит не то что натянутой, а полностью безумной. Подробности...
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Была ли советская пенсионная система «лучшей в мире»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня пенсионный возраст воспринимается как некая «феодальная привилегия» многими. Я понимаю, когда мы говорим про шахтеров, но когда речь идет про погоны, которые никогда не покидали пределов Садового кольца? Подробности...
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Крайняя битва тамплиеров с казаками

Дометий Завольский, историк-архивист
Начиная с перестройки в России возникло бесчисленное множество фондов, партий, собраний. Одни были убиты идиотизмом, другие – бедностью, третьи – соблазном богатства. Четвёртые лучше бы не возникали вообще. Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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          Посол России в США призвал не вмешиваться в дела Венесуэлы

          6 июня 2018, 02:56

          Текст: Антон Антонов

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          Российский посол в США Анатолий Антонов на встрече генсека ОАГ с главами делегаций постоянных членов и постоянных наблюдателей ОАГ осудил попытки ряда стран вмешиваться в дела Венесуэлы.

          Он напомнил, что 20 мая народ Венесуэлы «мирно и спокойно» выразил свою волю на выборах президента «в соответствии с действующим законодательством», эту волю нельзя игнорировать, передает ТАСС.

          Призывы не признавать результаты выборов Антонов назвал «деструктивными». По его словам, «инициативы введения коллективных санкций против Каракаса», которые пытаются обосновать якобы имеющим место в Венесуэле «подрывом демократии», стали «четким сигналом изменения идеологии внутриамериканских отношений».

          В Венесуэле провоцируют новую эскалацию, дестабилизацию страны, заявил Антонов, подчеркнув, что нормализовать ситуацию можно только «через общенациональный диалог и примирение».

          Напомним, западные страны призвали к проведению новых президентских выборов в Венесуэле в соответствии с международными стандартами.

          Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая. Действующий глава государства Николас Мадуро победил, набрав около 68% голосов. 


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