Пьяный мужчина напал на монахинь под Калининградом

В Калининградской области пьяный мужчина напал на монахинь Свято-Елисаветинского женского монастыря, сообщает Следственный комитет.

Мужчина напал на монахинь, а после, когда на место прибыл местный участковый, бросил в правоохранителя картину и ударил его ногой, сообщает СК в мессенджере «ТамТам».

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, в ноябре 2017 года в Новосибирске сотрудница колонии напала с мечом на священника.