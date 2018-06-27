В Сети высмеяли креативный ролик чиновников к 400-летию Новокузнецка

Поздравительное видео к 400-летию Новокузнецка, в котором снялись местные чиновники, высмеяли за неуместные отсылки к фильму «Звездные воины» и плохой монтаж.

Ролик появился в среду в Instagram главы Новокузнецка Николая Маслова, однако после того, как запись начала распространяться в соцсетях, видео удалили (но в интернете, как известно, ничего не исчезает бесследно).

Публикация от ВашГород.Новокузнецк (@vashgorodnk) 26 Июн 2018 в 10:10 PDT

В поздравительном клипе чиновники вместе с героями фильмов «Звездные воины» бороздят космос, управляют истребителем, борются со злом, делают селфи, а также играют на воображаемых музыкальных инструментах под песню «Курс 400 взят, давай, давай» на мотив композиции группы Серебро «Мама Люба».

«Межгалактическая команда звездного корабля идет своим путем в бескрайнем пространстве вселенной, побеждая невзгоды, катаклизмы и экологический кризис. Сила, мужество и смелость помогают астронавтам не сбиться с пути... Капитан твердой рукой ведет корабль курсом на 400», – написал Маслов.

Некоторые пользователей Сети отметили, что сюжет видео не связан с Новокузнецком, а также посетовали на непрофессиональный монтаж.

«Испанский стыд превратился в новокузнецкий», – написал Holycrapter.

Другие же отнеслись благосклонно, призвав воспринимать ролик как шутку.