Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду повышался на 12 копеек – до 63,14 рубля, курс евро вырос на 25 копеек – до 73,67 рубля.

Стоимость нефти с утра выросла да 76,67 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».