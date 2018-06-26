Стало известно об усилении объектов американских ВВС у российских границ

США незаметно увеличивают свои инвестиции в объекты ВВС в Восточной Европе на западном фланге России, что позволит Вашингтону при необходимости быстро развернуть свои силы на этом участке, пишет газета Defense News.

По данным издания, Белый дом собирается потратить в 2019 году на создание военной инфраструктуры в Европе 828 млн долларов в рамках масштабных усилий по сдерживанию «российской агрессии», а также на усиление своих союзников. Почти половина из этих денег будет направлена на реализацию проектов американских ВВС, передает ТАСС текст статьи издания.

В следующем году, пишет Defense News, финансирование военных объектов, которые строятся во исполнение европейской оборонной инициативы (EDI), будет доведено до 6,5 млрд долларов против 4,8 млрд долларов в этом году.

Эти меры, считают в Пентагоне, позволят ВВС США быстро обеспечить потребности американских войск в случае «внезапного вторжения России» в любую из восточноевропейских стран, отмечает газета. Для этого создаются солидные запасы военного снаряжения в «исходных натовских странах»: Германии и Великобритании, – а также реконструируется авиационная инфраструктура восточноевропейских членов НАТО.

Издание поясняет, что США не стремятся к созданию новых военных баз на территории бывших советских государств, но планируют существенно модернизировать имеющуюся там транспортную инфраструктуру.

Ведущий эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марк Кэнсиан замечает, что это значительно облегчит задачу усиления союзников в случае возникновения кризиса.

Отметим, что США наращивают военные силы не только в Восточной Европе. Так, ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтону необходимо активизировать свою деятельность в Арктике, расширив там присутствие американской Береговой охраны.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ.