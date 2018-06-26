Трамп заверил избирателей в хороших отношениях с супругой

Глава Белого дома Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Южная Каролина заявил, что у него отличные отношения с первой леди США Меланьей Трамп.

По словам Трампа, у них с Меланьей никогда еще не было таких хороших отношений, как сейчас, передает РИА «Новости».

«Мы никогда не ладили так хорошо, как сейчас. У нас никогда не было такого времени, как сейчас», – сказал американский лидер, отметив вкус и ум Меланьи.

При этом глава Белого дома раскритиковал СМИ, которые, по его словам, во время, когда его супруга перенесла операцию на почках, писали, что она якобы сделала себе подтяжку лица или оставила его и переехала то ли в Нью-Йорк, то ли в Вирджинию.

Напомним, в конце мая Трампа заподозрили в подделке твиттов жены, которая не появлялась на публике с момента операции. За две недели до этого Меланья Трамп была госпитализирована в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. Ее прооперировали после обнаружения «новообразования» в почках.

Через три дня Меланья Трамп сообщила, что после операции на почках «чувствут себя замечательно», отметив, что с нетерпением ждет возвращения в Белый дом.