Кац обвинил Яшина в обмане сторонников на выборах мэра Москвы

Представитель партии «Яблоко» Максим Кац раскритиковал главу муниципального округа «Красносельский» Илью Яшина, передумавшего участвовать в выборах мэра Москвы.

Кац раскритиковал «странную моду на фейковые избирательные кампании», когда политик или известное медийное лицо объявляет, что пойдет на выборы, хотя на самом деле избираться не собирается.

«Почему-то люди не понимают, что это обман сторонников и далеко не самый лучший способ собирать аудиторию для своего YouTube», – сетует Кац.

В частности, он обратил внимание на заявление Яшина, который отказался участвовать в выборах на пост мэра Москвы.

«О том, что участвовать в них он не планирует, я писал еще в апреле и получал в свой адрес проклятия. … Сегодня Яшин объяснил, что не будет участвовать из-за муниципального фильтра, но в действительности он участия своего и не планировал», – написал Кац в Facebook, объяснив, что Яшин даже не начинал сбор подписей в поддержку своего самовыдвижения.

Кац также сообщил, что знает «как минимум несколько человек, которые не стали сами рассматривать для себя возможность участия потому, что не захотели мешать Яшину». «Кроме того, там был создан какой-то штаб, в нем волонтерили люди, проходили какие-то акции – люди поверили, что может быть такой вот кандидат, кому-то он понравился. А на самом деле изначально никакого кандидата и не планировалось», – добавил Кац.

В начале июня Илья Яшин, занимающий пост главы муниципального округа «Красносельский», заявил, что пойдет на выборы мэра Москвы в качестве самовыдвиженца.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.