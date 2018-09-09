Кац обвинил Яшина в обмане сторонников на выборах мэра Москвы

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25 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Что предлагается доработать в пенсионной реформе

Общественников беспокоит невысокий уровень жизни мужчин в дальневосточных регионахФото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Рынок труда, продолжительность жизни и благосостояние пенсионеров – основные вопросы, которые беспокоят экспертов Общественной палаты, которая первой начала открытую дискуссию вокруг готовящейся пенсионной реформы. Доклад о результатах обсуждения получит президент РФ Владимир Путин.  Подробности...
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Что означают новые победы Эрдогана

Эрдоган станет самым могущественным лидером Турции с момента основания страны АтатюркомФото: Umit Bektas/Reuters
Турецкий лидер Эрдоган объявил себя триумфатором президентских выборов еще до того, как были подведены их официальные итоги. Теперь его власть никем не ограничена – параллельно победу в парламентской гонке празднует партия Эрдогана, а все надежды оппозиции пошли прахом. Это можно назвать хорошей новостью для России, но ей стоит подготовиться к неприятным сюрпризам. Подробности...
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Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
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Что стоит за словами Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав другого государства

Лукашенко припугнул региональные власти потерей Белоруссией суверенитетаФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Белоруссии неожиданно заявил, что если его страна провалит выполнение экономических задач, то ей не останется ничего иного, кроме как войти в состав «какого-то другого государства». Не исключил и он развязывания войны по «украинскому сценарию». Что стоит за этими заявлениями белорусского лидера и кому именно он хочет послать «сигнал»? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Главный вызов будущего, на который нужно найти ответ

Маринэ Восканян, публицист (Экспертный центр Всемирного Русского Народного Собора)
У стран БРИКС может быть вполне позитивная общая повестка. И она может состоять не только в чисто прагматическом создании системы единых расчетов в собственных валютах и общих банков. А лежать совершенно в другой плоскости. Подробности...

Чего ждать от визита в Москву эмиссара Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
«Исторический саммит» в Сингапуре полностью подготовил Майк Помпео. Другой «исторический саммит» – между Путиным и Трампом – готовит не кавалер российского ордена Дружбы Рекс Тиллерсон, а Джон Болтон. В чем тут дело? Подробности...

С такими кумирами, как Кикабидзе, СССР был обречён

Антон Крылов, журналист
Вся читающая Россия упоенно порицает (или поддерживает) бывшего соотечественника, уже 27 лет живущего в другом государстве. Хотя обсуждать надо не слова Кикабидзе и не то, был ли Советский Союз тюрьмой народов или раем на земле. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
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      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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          Кац обвинил Яшина в обмане сторонников на выборах мэра Москвы

             25 июня 2018, 14:52
          Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
          Текст: Алина Назарова

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          Представитель партии «Яблоко» Максим Кац раскритиковал главу муниципального округа «Красносельский» Илью Яшина, передумавшего участвовать в выборах мэра Москвы.

          Кац раскритиковал «странную моду на фейковые избирательные кампании», когда политик или известное медийное лицо объявляет, что пойдет на выборы, хотя на самом деле избираться не собирается.

          «Почему-то люди не понимают, что это обман сторонников и далеко не самый лучший способ собирать аудиторию для своего YouTube», – сетует Кац.

          В частности, он обратил внимание на заявление Яшина, который отказался участвовать в выборах на пост мэра Москвы.

          «О том, что участвовать в них он не планирует, я писал еще в апреле и получал в свой адрес проклятия. … Сегодня Яшин объяснил, что не будет участвовать из-за муниципального фильтра, но в действительности он участия своего и не планировал», – написал Кац в Facebook, объяснив, что Яшин даже не начинал сбор подписей в поддержку своего самовыдвижения.

          Кац также сообщил, что знает «как минимум несколько человек, которые не стали сами рассматривать для себя возможность участия потому, что не захотели мешать Яшину». «Кроме того, там был создан какой-то штаб, в нем волонтерили люди, проходили какие-то акции – люди поверили, что может быть такой вот кандидат, кому-то он понравился. А на самом деле изначально никакого кандидата и не планировалось», – добавил Кац.

          В начале июня Илья Яшин, занимающий пост главы муниципального округа «Красносельский», заявил, что пойдет на выборы мэра Москвы в качестве самовыдвиженца.

          Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.


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