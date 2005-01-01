В ДНР заявили о наступлении силовиков под Мариуполем

Украинские силовики предприняли неудачную попытку атаковать позиции ополченцев провозглашенной Донецкой народной республики на мариупольском направлении, сообщил руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Безсонов сообщил, что около 13.30 по местному времени (совпадает с московским) украинские силовики выдвинулись группой в составе 10–12 человек в направлении позиций ополченцев. Им не удалось сделать это скрытно, силовики попали в ловушку и понесли потери, передает РИА «Новости» слова Безсонова.

Он отметил, что украинские силовики бежали в направлении населенного пункта Водяное, подконтрольного Киеву. По его словам, отступая, они бросили оружие и трех раненых на поле боя.

ВСУ открыли артиллерийский и минометный огонь в направлении ДНР, в том числе по мирным населенным пунктам, добавил Безсонов.

Накануне в ДНР сообщали, что ожидают активизации украинских силовиков и провокаций, связанных с визитом в Донбасс британской делегации.