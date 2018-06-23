Сборная Бельгии разгромила команду Туниса в матче ЧМ в России

Футболисты бельгийской сборной одержали победу с крупным счетом над командой Туниса во втором туре группового этапа чемпионата мира, который проходит в России. Встреча состоялась на московском стадионе «Спартак».

Встреча группы G завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев, передает РИА «Новости».

В составе победителей дубли оформили Эден Азар (6-я, с пенальти, и 51-я минуты) и Ромелу Лукаку (16, 45+3). Также гол забил Миши Батшуайи – на 90-й минуте матча.

У тунисцев отличились Дилан Бронн (18) и Вахби Хазри (90+3).

Бельгия набирает 6 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы. Потерпевший второе поражение Тунис, не набравший очков, сохраняет лишь теоретические шансы на выход в плей-офф.