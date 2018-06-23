Покупательница избила кассира замороженной курицей в Тюмени

В Тюмени нетрезвая покупательница избила кассира супермаркета «Пятерочка» замороженной курицей; пострадавшая была госпитализирована.

Видео инцидента было опубликовано в группе «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Конфликт якобы произошел из-за недовольства покупательницы тем, что тушка курицы не охлажденная, а замороженная.

Пострадавшая была госпитализирована с сотрясением мозга.

Напомним, в августе 2017 года в Москве продавец избила ребенка, который проехал по торговому залу на скейтборде.