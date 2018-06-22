ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России принял решение с 22 июня отозвать лицензию на осуществление банковских операций у московского Мосуралбанка.

Бизнес-модель Мосуралбанка носила выраженный кэптивный характер и была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц. Из-за кредитования заемщиков и сделок с лицами, связанными с бенефициарами кредитной организации, на балансе банка образовались проблемные активы, говорится в сообщении на сайте Банка России.

Кроме того, Мосуралбанк представлял Центробанку недостоверную отчетность, скрывавшую основания для осуществления мер по предупреждению банкротства и обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Информацию об этом ЦБ направит в правоохранительные органы.

Мосуралбанк – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 269 место в банковской системе России.