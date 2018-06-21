Супруге Нетаньяху предъявили обвинение из-за поваров

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара обвиняется в мошенничестве, обмане общественного доверия и нецелевом использовании бюджетных средств.

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит сообщил премьеру, что Саре Нетаньяху будут предъявлены обвинения в мошенничестве, нарушении общественного доверия и нецелевом использовании бюджетных средств при заказе блюд и оплате услуг поваров в резиденции премьера, передает ТАСС со ссылкой на радио «Кан».

Также ей вменяется нарушение процедуры оформления документов.

Отмечается, что похожие обвинения выдвинуты и в отношении бывшего завхоза канцелярии премьера Эзры Сеидоффа.

В декабре 2015 года полиция Израиля допрашивала Сару Нетаньяху в связи с подозрением о растрате бюджетных средств на личные нужды, в том числе на покупку садовой мебели.