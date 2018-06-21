Financial Times впервые извинилась перед российской компанией

Редакция британского делового издания Financial Times принесла извинения Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) за публикацию непроверенной и некорректной информации.

Газета принесла извинения в ходе заседания в Высоком суде Лондона и опубликовала соответствующее заявление в печатной и онлайн версии издания.

«Financial Times забирает назад свои утверждения, обещает никогда их не повторять и вчера в Высоком суде Лондона принесла извинения Кириллу Дмитриеву и РФПИ за недостоверную информацию в статье», – говорится в заявлении издания.

Это первый случай извинений со стороны Financial Times в отношении российской компании, передает ТАСС.

До этого извинения РФПИ за статью о якобы предполагаемых связях команды Дональда Трампа с РФПИ принесли также New York Times, MSNBC, Al Jazeera и другие СМИ.