Впервые за всю историю в США сократилось белое население

Белое население Соединенных Штатов впервые в истории в период с 2015-го по 2016 год сократилось, а в 2017 году тенденция стала еще более масштабной.

Как пишет Hill со ссылкой на обнародованные в четверг данные Бюро переписи населения США, с 2016-го по 2017 год число белых американцев сократилось на 31 тыс. 516 человек и составило 197,8 млн, что было расценено как «исторические изменения», передает ТАСС.

В докладе указано, что в 2017 году численность проживающих в стране выходцев из государств Латинской Америки возросла на 2,1%, составив 58,9 млн человек. За тот же период число афроамериканцев увеличилось на 1,2% – до 47,4 млн человек, а число лиц азиатского происхождения стало больше на 3,1% – 22,2 млн.

В докладе подчеркивается сокращение притока иммигрантов из европейских государств, что привело к уменьшению числа «белых жителей страны». Помимо этого, ученые зафиксировали процесс старения этой этнической группы в США. Средний возраст белого американца на сегодня составляет 43,5 года, у выходца из стран Латинской Америки, к примеру, он равен 29,3 года.

Аналитики бюро указывают на то, что переход белых в Америке в категорию «национального меньшинства», то есть к уровню менее 50% от общей численности жителей страны, возможно, произойдет до 2045 года.

Напомним, в мае сообщалось, что показатели рождаемости в США, согласно отчету правительства, упали до рекордно низкого уровня за последние 30 лет.