Кевина Спейси впервые после скандала выпустили на большой экран

Компания-прокатчик Vertical Entertainment решила впервые после скандала с обвинениями в домогательствах выпустить на экраны фильм «Клуб миллиардеров» с Кевином Спейси.

«Мы не потворствуем сексуальным домогательствам и остаемся на стороне жертв. Нам нелегко далось решение выпустить фильм, но мы верим, что вы позволите аудитории увидеть конечный продукт, над которым так долго работали другие актеры и члены команды», – передает Life со ссылкой на The Hollywood Reporter заявление прокатчика.

О сексуальных домогательствах со стороны Спейси заявили мексиканский актер Роберто Кавазос и американский актер Энтони Рэпп, снявшийся в сериале Star Trek. Спейси извинился перед Рэппом, заодно признав, что является гомосексуалистом.

К обвинениям в сексуальных домогательствах в адрес американского актера Кевина Спейси присоединились еще девять человек, принимавших участие в работе над сериалом «Карточный домик».

Напомним, в ноябре 2017 года Американский актер Кевин Спейси вслед за голливудским продюсером Харви Вайнштейном прибыл в центр реабилитации в Аризоне для прохождения курса лечения от «сексуальной зависимости».