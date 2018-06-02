В больнице из-за гидрогелевых шариков оказались 15 детей

В Тольятти 15 воспитанников детского сада госпитализированы из-за опасений, что они могли проглотить гидрогелевые шарики. Детей уже выписали.

Один из воспитанников в пятницу принес в детский сад гидрогелевые шарики. Из-за подозрений, что дети могли наглотаться маленьких шариков, которые в жидкости набухают в десятки раз, было решено показать малышей врачам, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Десять детей были доставлены в детский стационар ГБ-5, девять из них были госпитализированы. Еще пять детей привезли в детскую больницу №1, двоих из них госпитализировали. Никто не видел, наглотались они шариков или нет. Но на всякий случай перестраховались», – рассказал источник.

В тот же день вечером дети были отправлены по домам.