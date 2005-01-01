Парагваец пришел на собственные похороны

Житель Парагвая поверг в шок свою скорбящую семью, когда явился на собственные похороны.

20-летний Хуан Рамон Альфонсо Пеньяо, который считался без вести пропавшим несколько дней, вернулся домой во время церемонии собственных похорон. Инцидент произошел в Парагвае, в деревне Санта-Тереза в департаменте Амамбай, передает Mirror.

Ранее местная полиция обнаружила останки сгоревшего тела, которые не смогла идентифицировать. Семья Пеньяо предположила, что молодой человек был вовлечен в разборки с наркоторговцами и жестоко убит.

Специалист по организованной преступности Кандидо Фигередо рассказал местным СМИ, что парень покинул свой дом на прошлой неделе и не вернулся. Впоследствии полиция обнаружила сожженное тело, которое не удалось опознать. Из показаний родственников Пеньяо полиция сделала вывод, что оно принадлежит пропавшему молодому человеку. Неопознанные останки передали семье парагвайца для организации похорон.