Эксперт: Работники часто хотят трудиться дольше, чем позволяет пенсионная система

«Три года назад мы проводили исследования на серьезных производственных предприятиях. Согласно ним, значительное число сотрудников планирует оставаться либо в своей профессии, либо работать по другой профессии по достижении ими пенсионного возраста», – говорит генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» Дмитрий Платыгин.

Правительство пошло на повышение пенсионного возраста сегодня, так как сложился критический набор факторов и условий, которые требуют и позволяют провести такую реформу, говорит генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Дмитрий Платыгин.

С одной стороны, ряд негативных факторов оказывают серьезное давление на пенсионную систему. «Мы видим, что идет негативная тенденция снижения числа экономически активного населения в среднесрочной и долгосрочной перспективе. По прогнозу Росстата, соотношение трудоспособного и нетрудоспособного населения продолжит ухудшаться в перспективе до 2035 года. Уже сегодня соотношение числа работников к пенсионерам два к одному, тогда как 50–60 лет назад примерно пять работников содержало одного пенсионера», – говорит Платыгин.

С другой стороны, государству необходимо увеличить доходы пенсионеров, что сделать в такой ситуации сложно. «Важный ориентир – должно быть 40% возмещения выпадающих доходов при выходе на пенсию», – говорит эксперт. То есть размер пенсии должен быть не ниже 40% от среднего заработка. Такая норма содержится в конвенции Международной организации труда «О минимальных нормах социального обеспечения» № 102, которую правительство РФ предлагает ратифицировать. Эта конвенция также гарантирует, что государство гарантирует неповышение пенсионного возраста до уровня больше 65 лет.

С третьей стороны, в России сформировались положительные условия для проведения пенсионной реформы. «Первое – это неоспоримый факт увеличения средней продолжительности жизни. По прогнозу Минэкономразвития, к 2028 году, когда по мужчинам будет достигнут выход на пенсию в 65 лет, и по женщинам к 2034 году продолжительность жизни составит 75 года и 85 лет соответственно», – говорит генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.

Во-вторых, добавляет собеседник, в лучшую сторону изменились производственные технологии, оборудование и условия труда с 30-х годов 20-го века, когда была оформлена действующая пенсионная система и система социального страхования и условий труда. В-третьих, улучшилось качество жизни и возросли доходы населения. «Все это, безусловно, позволяет продлить трудовую активность населения», – констатирует Дмитрий Платыгин.

В целом и сами работники в большинстве своем готовы трудиться дольше, чем дает возможность нынешняя пенсионная система. «Три года назад мы проводили исследования на серьезных производственных предприятиях. Согласно ним, значительное число сотрудников планирует оставаться либо в своей профессии, либо работать по другой профессии по достижении ими пенсионного возраста», – говорит эксперт.

Чтобы решить экономические задачи, которые ставит государство, – повышение темпов экономического роста и производительности труда, существует объективная потребность в компетентных сотрудниках на фоне снижения количества экономически активного населения.

Эксперт объясняет, почему не стоит ждать значительных негативных эффектов для занятости лиц старшего возраста. «Рынок труда сегодня очень динамичен. За последние несколько лет число фрилансеров существенно увеличилось, выросло число самозанятых, предпринимателей. Наряду с традиционными сферами деятельности, характерными для индустриальной экономики, появляются новые виды деятельности, связанные с цифровой экономикой. Новые виды деятельности привлекательны больше для молодежи, а традиционные – для старшего поколения», – объясняет генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.

«Конечно, будут возникать ситуации дискриминации, которые встречаются и сейчас, и не только в России, а во всех странах. На это уже будет обращать внимание Роструд. Будут работать с программами занятости лиц старшего возраста. Должны быть программы по повышению квалификации, по профессиональной переподготовке, чтобы люди на протяжении своей трудовой деятельности имели компетенции, адекватные потребностям работодателей», – заключает Платыгин.

Накануне премьер Дмитрий Медведев рассказал, что увеличение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии почти на 1000 рублей в год, тогда как в последние годы пенсии росли лишь на 400–500 рублей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие именно изменения ждут пенсионеров. В четверг Медведев заявил, что Кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Реформа по повышению пенсионного возраста будет поэтапной и начнется с 2019 года.