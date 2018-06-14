Ученые заявили о вреде долгого сна

Слишком долгий сон может вызвать такие же негативные последствия, как и его нехватка, выяснили ученые Сеульского университета.

Ученые проанализировали данные более 133,5 тыс. человек обоих полов в возрасте от 40 до 69 лет за период с 2004 по 2013 год. Учитывалась информация о заболеваниях, образе жизни, диете и физических нагрузках, передает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованное в журнале BMC Public Health исследование.

Выяснилось, что у 29% мужчин и 24,5% женщин был метаболический синдром, который проявляется в виде гипертонии, высокого уровня триглицеридов и сахара, низкого уровня «хорошего» холестерина. Большинство обладателей этого синдрома оказалось людьми, которые спали меньше шести и больше десяти часов в сутки.

По данным исследования, для мужчин наиболее вредным становится слишком короткий сон, а для женщин – слишком длинный.