Путин поздравил Трампа с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с днем рождения, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент направил американскому коллеге поздравительную телеграмму», – сказал он, передает ТАСС.

45-й президент США Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года. В четверг ему исполняется 72 года.

Напомним, в минувшее воскресенье российский лидер Владимир Путин выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом, как только глава Белого дома будет готов.

В начале июня Путин объяснил, что его встреча с Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США.