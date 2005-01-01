Названы страны проведения ЧМ по футболу 2026 года

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде.

Единственным конкурентом была заявка Марокко. Выбор был сделан по итогам открытого электронного голосования делегатов конгресса. За заявку Марокко отдали свои голоса 65 делегатов, за объединенную заявку – 134, один человек воздержался при голосовании, передает ТАСС.

Чемпионат мира 2026 года может стать первым, на котором сыграют 48 сборных. Возможно, таковым станет уже мировое первенство в Катаре через четыре года. Администрация ФИФА не против такого шага, организация обсудит такую возможность с местным оргкомитетом. Увеличив количество участников чемпионата мира до 48 команд, ФИФА сняла запрет на совместное проведение чемпионатов мира, который действовал с 2002 года.

Турнир 2026 года задействует 23 города: в Мексике – Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, в Канаде – Эдмонтон, Торонто, Монреаль, в США – Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос- Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл. Во всех городах уже есть стадионы, готовые принять турнир такого уровня, так что расходы на инфраструктуру в заявке не заложены. При этом организаторы планируют получить прибыль в 11 млрд долларов

В Северной Америке чемпионат мира проходил трижды. В 1970 и 1986 годах турнир принимала Мексика, в 1994-м – США. Канада никогда не была организатором чемпионата мира.

Марокканцы пятый раз претендовали на право принять у себя турнир, ранее они выставляли заявки на турниры 1994, 1998, 2006, 2010 годов.